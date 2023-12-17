خبير قانوني: الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة قبل اجراء الانتخابات

خبير قانوني: الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة قبل اجراء الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، قانون المفوضية الخاص بأيام الصمت الانتخابي وابرز العقوبات التي تترتب على المخالفين للقانون ، لافتا الى ان “مخالفة القانون قد تعرض صاحبها الحبس او الغرامة الكبيرة من قبل مفوضية الانتخابات. وقال التميمي في حديث صحفي، ان “فترة الصمت الانتخابي تكون بالعادة لمدة 24 ساعة قبل اجراء الانتخابات، حيث يكون هذا اليوم من اجل الاستراحة سواء لكتل المشاركة او المرشحين او الناخبين والتهيؤ لإجراء الاقتراع”.وأضاف ان “القانون يمنع الدعايات الانتخابية والترويج للمرشحين او توزيع الكارتات والملصقات، وهذا الامر تقوم بمراقبته مفوضية الانتخابات وفق قانونها رقم 31 لسنة 2019 وكذلك قانون رقم 4 لعام 2023”.وبين ان “مخالفة الصمت الانتخابي يترتب عليها عقوبات تصل الى الحبس وغرامات مالية مرتفعة تفرضها مفوضية الانتخابات على المخالفين لقانونها”.

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