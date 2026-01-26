خبير قانوني: لا يوجد توافق سياسي بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

خبير قانوني: لا يوجد توافق سياسي بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني وائل البياتي، اليوم الاثنين، أن تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية يتطلب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً داخل قبة البرلمان، لتحقيق النصاب القانوني المطلوب وعقد الجلسة بشكل صحيح.وقال البياتي في حديث صحفي، إن “انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى تحقيق أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب، سواء من حيث الحضور أو التصويت وهو ما يجعل مهمة عقد الجلسة معقدة في ظل الانقسامات السياسية الحالية”.وأضاف أن “المعطيات الحالية تشير إلى عدم انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم توفر التوافق السياسي الكافي بين الكتل”.وأوضح البياتي أنه “لا يمكن تقديم أي طعن بالأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية في الوقت الحالي، نظراً لضيق المدة الدستورية المحددة لهذه العملية”، مبيناً أن “الوقت المتبقي لا يسمح بالدخول في مسارات قانونية طويلة قد تعطل الاستحقاق الدستوري”.وأشار إلى أن “المهمة الأساسية التي تقع اليوم على عاتق القوى السياسية هي الوصول إلى توافق شامل بشأن المناصب السيادية من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان”.وختم البياتي بالقول إن “المرحلة الحالية تتطلب تغليب منطق التفاهم والتسويات السياسية على حساب الخلافات، لضمان استقرار العملية السياسية وعدم الدخول في فراغ دستوري جديد”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *