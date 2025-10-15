خبير مالي: فقدان الثقة في المؤسسات المصرفية العراقية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير المالي محمود داغر، اليوم الاربعاء، العقوبات الأميركية الأخيرة على العراق أنها تسببت بـ”فقدان الثقة بالمؤسسات المصرفية” في البلاد.وقال داغر الذي كان يشغل في السابق مدير عام في البنك المركزي في حديث صحفي، انه “لا يوجد تأثير مباشر من قبل العقوبات الامريكية، الا انه هناك تأثير غير مباشر وهو فقدان الثقة في المؤسسات المصرفية العراقية”.واضاف ان “العقوبات الجديدة طالت شركة عامة دخلت في العقوبات التي تعود للدولة مما يؤثر في الجانب النفسي والثقة والاقتصاد والمال”، مبينا أنه “بدون هذه الثقة يرتبك السوق”.وتوقع ان تكون هناك سلسلة قادمة من العقوبات الامريكية .واعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الماضي، فرض عقوبات على شركات وشخصيات مصرفية عراقية منها شركة “المهندس” العامة، الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، وعدد من المصرفيين البارزين، وشركات يشتبه ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله.

