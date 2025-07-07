خبير نفطي:الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط “مؤقت”

خبير نفطي:الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط “مؤقت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الإثنين (7 تموز 2025)، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول استئناف تصدير نفط الإقليم وصرف موازنة الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية، هو اتفاق مؤقت.وقال أحمد  في حديث صحفي، إن “الاتفاق الحالي هو بمثابة مسكن للألم، ولا ينهي المرض والألم بشكل كامل، وجاء نتيجة ضغوطات، ولم يحل المشكلة بين بغداد وأربيل”.وأضاف أن “الاتفاق يفتقر إلى صيغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وبدون هذا الاتفاق من المستبعد الحصول على الاستقرار السياسي والاقتصادي بين الإقليم وبغداد من جهة، والاستقرار السياسي بين كافة المكونات العراقية”.وأشار إلى أن “الاتفاق تم بين حكومة منتهية الصلاحية في الإقليم، وبين حكومة على وشك انتهاء مهامها في بغداد، لذلك الأجدر والأفضل هو العمل على إقرار قانون النفط والغاز، الذي سينهي المشكلة من جذورها”.

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