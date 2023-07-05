خبير نفطي:العراق فقد جزء من أسواقه النفطية في آسيا

خبير نفطي:العراق فقد جزء من أسواقه النفطية في آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان فقدان العراق لجزء من أسواقه النفطية في آسيا لا تعني الخسارة، وإنما هي عملية تغيير مسار النفط نحو اوروبا وامريكا.وقال الجواهري في حديث صحفي، ان “الدول التي كانت لديها أسواق نفطية كبيرة في اسيا والتي تبيع للصين والهند كالعراق والسعودية فقدت جزءا منها لصالح النفط الروسي الرخيص، كما ان الاخيرة خسرت اسواقها في اوربا بعد الحرب في أوكرانيا، وبالتالي سيقوم العراق بتعويض أوروبا بما تحتاجه من النفط وبالتالي ستكون هناك عملية تغيير لمسارات النفط ليس إلا”.واضاف ان “جميع صادرات النفط العراقية تباع حاليا في الاسواق سواء في اسيا او اوروبا او امريكا”، مستدركا انه “حسب استراتيجية شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ان تكون صادراتنا لآسيا 50 بالمئة ولأسواق اوربا وامريكا 25 بالمئة لكل واحدة منهما، وبالتالي فان ما يصدره حاليا العراق لآسيا هو 65 بالمئة وخاصة الى الهند والصين وبذلك يعني ان العراق يصدر اكثر من المخطط له لأسواق آسيا “.

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