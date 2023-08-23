خبير نفطي:تركيا تكذب على العراق بشأن عدم قدرتها على تصدير النفط عبر مينائها

خبير نفطي:تركيا تكذب على العراق بشأن عدم قدرتها على تصدير النفط عبر مينائها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، أن اجتماع وزير النفط العراقي مع نظيره التركي في أنقرة لم يتطرق إلى استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.وذكر أحمد في حديث صحفي، إن “تركيا تتحجج بعدم قدرتها على استئناف تصدير نفط كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان، بسبب الزلزال الذي ضرب المدن التركية قبل أشهر”.وأضاف أن “هذا السبب غير صحيح إطلاقا، كون عملية تصدير النفط تم استانفها بعد الزلزال بيومين، و استمرت لمدة حوالي 50 يومًا بعد ذلك من دون اية مشاكل، حتى جاء قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس”.وأشار أحمد إلى، أنه “من الواضح أن تركيا لاتريد استئناف تصدير النفط وهي تتحجج بحجج واهية، وعلى الحكومة العراقية البحث عن البديل، للاستفادة من العائدات المالية المهدرة”.

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