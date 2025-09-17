خبير نفطي:شركة “سومو” أنهت تعاقداتها مع الشركات المشترية للنفط المصدر من الإقليم

خبير نفطي:شركة “سومو” أنهت تعاقداتها مع الشركات المشترية للنفط المصدر من الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن النفطي، كوفند شيرواني، اليوم الأربعاء (17 أيلول 2025)، أن شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” أنهت تعاقداتها والتزاماتها مع الشركات المشترية للنفط من إقليم كردستان، تمهيداً لاستئناف التصدير خلال الأيام المقبلة.وقال شيرواني في حديث  صحفي، إن “إتمام هذه التعاقدات يعني أن سومو أبرمت صفقات مع بعض المشترين لتسويق كميات من نفط الإقليم”، مبيناً أن “العقبة الوحيدة المتبقية تتمثل في الضمانات التي تطالب بها الشركات المنتجة للنفط بشأن كيفية استلام مستحقاتها”.وأشار إلى أن “الشركات اشترطت ضمانات مكتوبة باتفاق ثلاثي بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات الأجنبية”، موضحاً أن “الأمر يتعلق بتنظيم آلية التسديد واستلام المبالغ، وهو آخر ما يعيق استئناف التصدير”.وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ آذار 2023 بعد قرار التحكيم الدولي الصادر عن “غرفة التجارة الدولية” في باريس، الذي ألزم تركيا بوقف ضخ النفط الكردي عبر خط جيهان من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.ومنذ ذلك الحين، دخل الملف في مفاوضات شاقة بين بغداد وأربيل وأنقرة، مع محاولات متكررة لإيجاد صيغة تُعيد تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.الحكومة الاتحادية أكدت مراراً أن تسويق نفط الإقليم يجب أن يتم حصراً عبر شركة “سومو”، لضمان وحدة السياسة النفطية للعراق، فيما تخشى الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم من فقدان مستحقاتها، ما دفعها إلى المطالبة بضمانات رسمية مكتوبة.هذا التوقف كبّد العراق خسائر مالية كبيرة، كما أثّر على اقتصاد إقليم كردستان بشكل مباشر بسبب توقف الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل رواتب موظفيه ومشاريعه الخدمية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *