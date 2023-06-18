خبير نفطي:130 تريليون متر مكعب احتياطي العراق من الغاز

خبير نفطي:130 تريليون متر مكعب احتياطي العراق من الغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأحد، عن احتياطات العراق من الغاز الطبيعي واهمية استثماره خلال المرحلة المقبلة.وقال شيروانيفي حديث صحفي، إن “العراق لديه احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل الى اكثر من 130 ترليون قدم مكعب، لافتا الى أن “الإنتاج هو قليل جداً ولهذا فأن العراق بحاجة الى إستيراد المزيد من الغاز الايراني رغم وجود هذا الاحتياطي الكبير جدا”.وأضاف، أن “إنجاز بعض مشاريع استثمار الغاز يصل بالعراق وخلال السنتين المقبلتين الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، مؤكدا أن “هذه الخطوة ستوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة، مما يجعل العراق قادراً على تشغيل جميع محطاته الكهربائية الأساسية”.وبين أنه “على الرغم من أن العراق في المرتبة 11 بحجم احتياطاته من الغاز، الا أنه مازال يستورده وهذا مؤشر على سوء الإدارة في الملف الغازي طيلة السنوات الماضية، مع وجود جهات متنفذة تعرقل أي تطور بملف استثمار الغاز الطبيعي”.وبشأن زيادة انتاج النفط، أكد الخبير في الشأن النفطي ان “هناك توجه حقيقي للعراق من اجل زيادة انتاج النفط”، خصوصاً أن “العراق يعتمد بشكل كلي على بيع النفط في تمويل موازنته”.وختم بالقول، إن “العراق يود زيادة انتاجه من اجل زيادة التصدير خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى أن “التخفيض الحالي بالتصدير هو مؤقت ولمرحلة معينة”. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائي بأمر إيراني لدعم حكومتها بالمال العام العراقي، وكان وزير الكهرباء العراقي السابق عادل كريم قد أكد الحاجة للغاز الإيراني لفترة ما بين 5 و10 سنوات.من جهته أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب “صيانة أنابيب نقل الغاز”!!، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق.وسبق أن أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق سيعتمد على الغاز المصاحب لتوفير الحاجة الداخلية للغاز المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

 

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