خطوة دستورية جديدة.. المفوضية تملأ المقاعد البرلمانية الشاغرة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتماد أسماء المرشحين البدلاء لعدد من أعضاء مجلس النواب الذين انتقلوا لتولي مناصب وزارية في الحكومة الحالية، في خطوة تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بشغل المقاعد البرلمانية الشاغرة.

وبحسب قرار مجلس المفوضين، شملت قائمة البدلاء جمال علي عويد ورد العيساوي بديلاً عن مصطفى جبار سند زوين، وصلاح محجوب هادي صالح الزهيري بديلاً عن مثنى علي مهدي أحمد، وزهراء جميل هلامه فريخ الميالي بديلاً عن فالح ساري عبد شي عكاب، وجاسم محمد ورور كشمر الشريفي بديلاً عن نعيم عبد ياسر صنيخ العبودي.

كما تضمن القرار اعتماد حسين طالب عبود مروح الفضلي بديلاً عن عمار موسى كاظم حسين الأسدي، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تحالف قوى الدولة الوطنية في محافظة بغداد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الترتيبات الدستورية والقانونية لضمان استمرار عمل مجلس النواب وملء المقاعد التي شغرت بعد انتقال عدد من النواب إلى التشكيلة الوزارية الحالية.