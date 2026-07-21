خلال 24 ساعة.. ثلاث حوادث تهز مناطق متفرقة من بغداد

سجلت العاصمة بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث حالات وفاة قيد التحقيق، بعد حوادث وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها حالات انتحار محتملة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقات للتأكد من ملابسات إحدى الوقائع.

وقال مصدر أمني إن امرأة في العقد الثالث من العمر عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في منطقة حي الإعلام، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية، وفق إفادات ذويها، تشير إلى معاناتها من ظروف نفسية.

وأضاف المصدر أن حادثة أخرى سُجلت في ناحية الرضوانية، حيث باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقق من ملابسات وفاة امرأة داخل منزلها، وسط استمرار جمع المعلومات من قبل الجهات المختصة.

وفي حادث ثالث بمنطقة سبع البور غربي بغداد، فتحت فرق التحقيق ملف الواقعة، فيما وجّه خبير الأدلة الجنائية بإجراء فحوصات وتحقيقات إضافية للتأكد من طبيعة الحادث وما إذا كان ناتجاً عن انتحار أو توجد شبهة جنائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق في الحوادث الثلاث، بهدف كشف التفاصيل الكاملة وتحديد الأسباب والملابسات.