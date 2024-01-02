خونة..حكومة السوداني تسمى طريق المطار بأسم الإرهابي الإيراني (أبومهدي المهندس)

خونة..حكومة السوداني تسمى طريق المطار بأسم الإرهابي الإيراني (أبومهدي المهندس)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء برئاسة الإطاري محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية إطلاق اسم “شارع الشهيد أبو مهدي المهندس” على شارع مطار بغداد الدولي. وجاء في بيان لمكتب السواني:”تزامناً مع ذكرى مقتل الإيراني الإرهابي قاسم سليماني والإرهابي الإيراني ابو مهدي المهندس، مجلس الوزراء يقرّ رسمياً تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس)”.

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