خيانة وتهديد للأمن القومي العراقي..السوادني يوافق على الربط السككي مع إيران وصولا إلى سوريا

خيانة وتهديد للأمن القومي العراقي..السوادني يوافق على الربط السككي مع إيران وصولا إلى سوريا
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 بغداد/  شبكة أخبار العراق- أعلنت وكالة الأنباء “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن بلادها والعراق وقعا مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التشغيلية لمشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة.جاء ذلك نقلا عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية، خلال زيارة المدير العام والفريق الفني لسكك حديد إيران بحضور مديري وكبار المسؤولين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والعراقية ومسؤولين سياسيين في القنصلية الإيرانية بالبصرة.وذكرت الوكالة أن المذكرة تمت تماشيا مع التفاهم بين وزيري الطرق والتنمية العمرانية والمواصلات في البلدين بتوجيه وموافقة السوداني، بعد عقد اجتماع مشترك مع الفرق الفنية والسياسية للطرفين على حدود الشلامجة، تفقد الرؤساء التنفيذيين لسكك حديد إيران والعراق آخر التطورات في مشروع سكة حديد الشلامجة – البصرة.ووفقا للخبر، فإنه بعد المفاوضات التي جرت في القنصلية الإيرانية بالبصرة واستمرت قرابة 6 ساعات، اتفق الطرفان على المسار الدقيق لخط السكة الحديدية من الشلامجة إلى نهر أروند ومن النهر إلى محطة القطار ذات الصلة. كما تم التوقيع على خريطة بناء الطريق من قبل النواب الفنيين للبلدين.وأعلن وزير النقل العراقي القيادي في منظمة بدر رزاق محيبس، مؤخرا، عن اتفاق لربط بلاده وإيران بخط سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلامجه والبصرة.هذا وذكر مصدر امني ان الربط لايقتصر على البصرة بل سيصل القطار الايراني إلى سوريا حاملا المخدرات والاسلحة والنفط والغاز والبضائع ويعنبر العراق ساقط عسكريا بيد إيران جراء خيانة الإطار الشيعي.

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