“دبلوماسية البرميل”.. جدل سياسي حول تحويل النفط إلى ورقة تفاوض في تحركات بغداد الخارجية

أثارت تصريحات رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي بشأن تصدير كميات إضافية من النفط خلال زياراته الخارجية موجة من الجدل، وسط انتقادات ترى أن اختزال العلاقات الدولية في أرقام الإنتاج النفطي قد يضعف من صورة العراق كدولة ذات مصالح استراتيجية متعددة.

ويرى الكاتب عدنان أبو زيد أن الخطاب النفطي الطاغي على التحركات الدبلوماسية الأخيرة يعكس، بحسب وصفه، مقاربة تختصر ثقل العراق السياسي والاقتصادي في حجم ما يقدمه من براميل، بدلاً من التركيز على بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة.

ويشير منتقدون إلى أن النفط يمثل ورقة قوة مهمة للعراق، لكن استخدامه في المفاوضات الخارجية يحتاج إلى رؤية شاملة تراعي الأمن الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وضمان أن تكون الطاقة أداة لتعزيز النفوذ لا مجرد عرض للتنازلات.

وفي المقابل، يرى مؤيدو سياسة زيادة الصادرات أن جذب الاستثمارات والطاقة الإنتاجية الجديدة قد يمنح العراق مساحة أكبر في العلاقات الدولية، خصوصاً إذا ارتبط بخطط تنموية واضحة.

ويبقى الجدل قائماً حول كيفية إدارة الثروة النفطية العراقية: هل تكون مجرد ورقة تفاوض آنية، أم جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تعزز مكانة العراق الإقليمية والدولية؟