درجال:الفيفا سيرفع تقريراً نهائياً بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية

درجال:الفيفا سيرفع تقريراً نهائياً بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، الثلاثاء، أن وفد الفيفا سيرفع تقريراً نهائياً بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال درجال في بيان ، إنه “سيتواجد في محافظة البصرة وذلك لمرافقة وفد الفيفا في أثناء زيارته للمحافظة وتفقده للملاعب، بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة المنتخبات الوطنية للعب على أرضها من جديد”.وأشار الى أن “الزيارة ستستمر لغاية الخميس المقبل”، مبيناً أن “الوفد سيقوم بالاطلاع على المنشآت الرياضية وزيارة ملعب البصرة الدولي، والتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب”.وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم: “فسيتواجدُ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة البصرة، وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده الملاعب، وذلك بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد”.ويتألفُ وفد لجان الاتحاد الدوليّ لكرة القدم إلى محافظة البصرة من أربعةِ أشخاصٍ، في الزيارة التي ستستمر لغاية الخميس المقبل.وسيقومُ الوفد بالاطلاع على المنشآت الرياضية وزيارة ملعب البصرة الدولي،  والتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب.وتأتي زيارةُ وفد الاتحاد الدوليّ بعد مخاطباتِ اتحاد الكرة بضرورة عودة المباريات الدولية الى العراق، وتحديداً البصرة، لانتفاء الأسباب التي أدت الى عدم خوض منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال الدوحة في قطر كأرضٍ افتراضية.

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