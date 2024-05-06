درجال:وضع برنامج “مميز” للمنتخب الأولمبي

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خامئني لنيجيرفان:إقامة المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم لايخدم تعزيز التعاون بين أربيل وطهران
الأعرجي:نحن في خدمة أمريكا وإيران معا
الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
مصدر أمني:سرقة (11) مليار دينار بمساعدة مكتب المحافظ أسعد العيداني
حزب طالباني:لن نسمح بتأجيل انتخابات الإقليم
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إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
نتياهو لبلينكن:لانحترم أي قرار دولي أو دعوات إنسانية لوقف الحرب على أهل غزة
أمريكا وفرنسا “قلقة”من حصول إيران على اليورانيوم من النيجر
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الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
اليوم..سعر صرف الدولار=146250 ديناراً
رابطة المصارف العراقية:نصف المصارف العراقية محرومة من التعامل بالدولار
النزاهة النيابية:(39.3) مليار دينار أرباح البنك الأهلي خلال (3) أشهر جراء فرق سعر صرف الدولار
السوداني ما زال يتعامل بـ”مرونة”مع الهاربين من تسديد ديون المصرف العراقي للتجارة
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الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
مصدر أمني:سرقة (11) مليار دينار بمساعدة مكتب المحافظ أسعد العيداني
مصدر نيابي:بغداد تحولت إلى مركزاً آسيوياً للجريمية
رئيسي ونيجيرفان يؤكدان على أن موطن الكرد الأصلي هي إيران
المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتسديد الرواتب فقط!
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