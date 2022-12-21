درجال: البصرة جاهزة لاستضافة كأس الخليج

درجال: البصرة جاهزة لاستضافة كأس الخليج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، موعد بدء المنتخبات الخليجية بالتوافد إلى البصرة.وقال درجال في تصريح نشره موقع اتحاد الكرة ، إن “كل الأمور تسير على مايرام فيما يخص أعمال ملعب الميناء والمناطق المحيطة به، الحميع يبذل جهوداً استثنائية لإكمال جميع المتطلبات”.وبين أن “زيارة وفد الاتحاد الخليجي كانت تفقدية للإطلاع على سير الأعمال تحضيراً لاستلام الملاعب، أطمئن الجميع بأن البصرة جاهزة لاستضافة كأس الخليج والمنتخبات ستتوافد بدءاً من الثاني من الشهر المقبل”. يذكر أن العراق سيواجه الكويت ودياً نهاية الشهر الحالي.

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