درجال يفوز برئاسة اتحاد كرة القدم

درجال يفوز برئاسة اتحاد كرة القدم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز عدنان درجال، الثلاثاء، برئاسة اتحاد كرة القدم.وقال مصدر رياضي، إن “نتائج الانتخابات التي جرت اليوم أظهرت فوز درجال بمنصب رئيس اتحاد الكرة بحصوله على (48) صوتاً، وحصل منافسه شرار حيدر على (16) صوتاً”.وأضاف ، أنه “تم انتخاب علي جابر منصب النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية ،كما انتخب يونس محمود بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية”.

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