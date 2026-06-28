دعم سياسي لافت.. المالكي يؤيد حملة الحكومة ضد الفاسدين

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، دعمه لحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية في بغداد والمحافظات، والتي أسفرت عن اعتقالات طالت عدداً من المتهمين في قضايا مختلفة. وقال المالكي، في تدوينة على منصة “إكس”، إن ما وصفها بـ“حملة الفجر” تستهدف ملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بالمال العام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً طال انتظاره من قبل الشارع العراقي. وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء والقضاء، أن مسار مكافحة الفساد يستحق الدعم الكامل، داعياً إلى الاستمرار في الإجراءات حتى النهاية دون تراجع، بما يضمن ترسيخ العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد. وأكد المالكي في تدوينته أن هذه الحملة تمثل محطة مهمة في مسار مواجهة الفساد، وتعكس استجابة لمطالب المواطنين بإنهاء ملف هدر المال العام وتعزيز سيادة القانون.