دعم صناعة المسرح عبر شراء التذاكر

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- شبكة اخبار العراق
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المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب
المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 بحاجة إلى دراسة معمقة
النزاهة النيابية:استضافة السوداني حتمية لمناقشة العدالة الاجتماعية
حزب طالباني:الأسبوع المقبل بداية اجتماعات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
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روسيا تحذر الولايات المتحدة من استمرار دعمها لأوكرانيا
شروط إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
هجمات صاروخية بين موسكو وكييف تستهدف طاقة البلدين
إسرائيل توافق “مبدئياً” على وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
مصدر حشدوي:سنضرب حلفاء إسرائيل من الدول العربية إذا تم استهداف مقرات الحشد
رشيد:العلاقة مع الحبيبة إيران زواج كاثوليكي
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
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