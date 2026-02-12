دعوى قضائية ضد ميتا ويوتيوب بشأن الإضرار بالأطفال

آخر تحديث:
بغداد بين “السيادة الورقية” والتبعية الخارجية.. هل تحولت الحكومة إلى مكتب خلفي لطهران؟
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
العراق… من دولة ذات سيادة إلى مكب نفايات مفتوح
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
ائتلاف إللا قانون: المالكي رئيساً للحكومة المقبلة حتى الوفاة رغم أنف أمريكا!!
إيران: الشعب العراقي خادم ومطيع لمشروع ثورة الإمام خميني ولن نتنازل للمطالب الأمريكية
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
إيران: العراق أصبح جزء من الجغرافية الإيرانية السيادية بعد الربط السككي
