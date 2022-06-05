دعوى قضائية لحل حزب بارزاني لعدم احترامه للدستور

دعوى قضائية لحل حزب بارزاني لعدم احترامه للدستور
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تم رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية من قبل نائبة كردية تطالب  حل حزب بارزاني لعدم احترامه الدستور وتمرده على قرارات المحكمة الاتحادية كما مبين في الوثيقة أدناه…

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