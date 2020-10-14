دندياس:اليونان تدعم تعزيز علاقة العراق بالاتحاد الأوروبي

دندياس:اليونان تدعم تعزيز علاقة العراق بالاتحاد الأوروبي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأربعاء، أن بلاده تدعم تعزيز علاقة العراق بالاتحاد الأوروبي وتطوير استثماراتها معه.وقال دندياس، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد: “يشرفني أن ازور العراق اليوم، وأن أكون في بغداد، العاصمة التاريخية للبشرية، وكانت فرصة عظيمة أن أقابل الوزير فؤاد حسين”.وأضاف، أن “اليونان صديق تاريخي للعراق، واليوم تبادلنا وجهات النظر للعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية، والعلاقات بين العراق واليونان على مستوى جيد، وهي شاهد على تطور العلاقات، ونطمح إلى مزيد من التطور والعلاقات على المستوى الاقتصادي”.وتابع الوزير اليوناني، أن شركات بلاده “ترغب بالاستثمار في العراق، فيما يخص الطاقة الكهربائية والمستلزمات الطبية”، مبيناً أن “بلاده تدعم العراق واستقراره وعودة السلام له”.وأكد: “ناقشنا مع الجانب العراقي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي”، مبدياً استعداد بلاده “لدعم العلاقات العراقية مع العالم العربي”، لافتاً إلى أنه “بحث مع فؤاد حسين المشاكل في شرق المتوسط”.وبين دندياس، إن “النشاطات التركية بالبحر المتوسط والجزء المحتل من قبرص تمثل خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة ونشجب هذه الخروقات”.ولفت إلى، أن بلاده “صرحت باستمرار بأنها مستعدة لبدء الحوار مع تركيا على أساس حسن الجوار، وأن ذلك الحوار يعتمد على السيادة”.

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