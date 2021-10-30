دولة فيطي.. اشتباك مسلح بين الشرطة الاتحادية وضباط في وزارة الداخلية!!

دولة فيطي.. اشتباك مسلح بين الشرطة الاتحادية وضباط في وزارة الداخلية!!
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اعتقلت قوة أمنية، السبت، 3 أشخاص بينهم ضابط نفذوا هجوماً مسلحاً على منزل في العاصمة بغداد. وقال مصدر في الشرطة ، إنّ “3” أشخاص من وزارة الداخلية  بينهم موظف في وزارة التجارة وضابط برتبة نقيب أطلقوا النار من سيارة بيضاء اللون على منزل رجل في منطقة البلديات على خلفية خلاف عشائري”.وأوضح المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ “الحادث أدى إلى أضرار في واجهة المنزل”، مبيناً أنّ “قوة من الشرطة الاتحادية طاردت الأشخاص الثلاثة، ووقع تبادل لإطلاق النار قبل أنّ تصطدم سيارة الجناة بآلية الشرطة”.وأشار المصدر، إلى أنّ “الحادث أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية بشكل بليغ نقل على إثرها إلى مستشفى الجملة العصبية”، لافتاً إلى أنّ القوة “تمكنت من اعتقال الأشخاص الثلاثة وأودعتهم التوقيف”.

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