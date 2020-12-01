دولة فيطي..نائب:زعيم من ميليشيا بدر يستولي على مقر للجيش العراقي!!

دولة فيطي..نائب:زعيم من ميليشيا بدر يستولي على مقر للجيش العراقي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، طلباً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن محاولات أحد الأشخاص المتنفذين من منظمة بدر للسيطرة على مقر للجيش العراقي.وقال التميمي، في حديث  صحفي: “ندعو الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة للتدخل بشكل عاجل وشخصي لإيقاف محاولة السيطرة على مقر الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى من قبل أحد الأشخاص التابعين لمنظمة بدر”.وأشار الى ان “تسليم مقر الفرقة الخامسة يمثل تهديداً مباشراً لأمن محافظة ديالى، باعتباره مقراً ستراتيجياً ونقطة مهمة في الارتكاز الامني”.وطالب التميمي، لجنة الأمن والدفاع بـ “تحرك جدي وعدم السماح بالتعدي على مقرات تابعة للمؤسسة الامنية في ديالى وغيرها من خلال ادعاءات كاذبة وغير منطقية ولا تمت للحقيقة بصلة”.وأكد النائب “ضرورة عدم تسليم مقر الفرقة الخامسة الذي يدعى امتلاك ارضها لان كل الوقائع والشهود تدلل بأن ما حصل عليها تم من خلال وثائق مزورة”.

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