دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!

دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أعلن السياسي علي خوام التميمي، اليوم الخميس (8 آب 2024)، وصول وفد يمثل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة ديالى للقاء شيوخ قبيلة بني تميم ومناقشة 3 ملفات حيوية.وقال التميمي في حديث صحفي ، إن” وفدًا أمنيًا رفيعًا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الارهاب وقيادات أمنية اخرى وصل قبل قليل الى مضيف الشيخ مازن ملا جواد قرب بعقوبة للقاء شيوخ ونخب قبيلة بني تميم لمناقشة 3 ملفات حيوية ابرزها عدم إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في المحافظة بعد تعيين عدنان الشمري محافظا لديالى بدلا عن القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي ، ولدعم زيارة الاربعين وسبل تعزيز الجهود لانجاحها وتاجيل اي تظاهرات او اعتصامات سلمية الى ما بعد انتهاء الزيارة والسعي للوقوف على اهم مطاليب نخب وشيوخ القبيلة حيال الاوضاع الراهنة في ديالى”.واضاف ان” الوفد حمل رسالة مهمة من السوداني تؤكد على أهمية البعد العشائري وتعزيزه للاستقرار والسلم الأهلي وضمان الطمأنينة والسعي الى حل أي مطالب وفق الأطر الدستورية، لافتا الى ان قبيلة بني تميم أكدت أنها ستؤجل  إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في المحافظة ما بعد انتهاء زيارة الأربعين”.يذكر ان قبيلة بني تميم دعمت تظاهرات واعتصامات في الأيام الاخيرة من اجل تأكيد استحقاقها بأن يكون منصب محافظ ديالى لأحد أبنائها الإطاريين.

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