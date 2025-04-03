آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف المشاركة
أكثر من (7) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر1/2025
مصدر سياسي: تلاسن “سياسي” بسبب إغلاق المساجد في أول أيام العيد
-
- عربية ودولية
دول العالم تندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
ترامب: زيارتي للسعودية لتوقيع إتفاقيات اقتصادية تتجاوز تريليون دولاراً
سوريا..تشكيل حكومة انتقالية جديدة
غارات أمريكية مكثفة على الحوثيين
الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين كميات من الطعام والإمدادات الأساسية تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة تحسبا لأي أزمة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
أكثر من (7) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر1/2025
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
-
- رياضية
- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
مصدر مسؤول: دعوة الرئيس اللبناني لزيارة العراق جاءت بتوجيه إيراني لاستمرار دعم حزب الله اللبناني
البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
-
- اذاعة INN