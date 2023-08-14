ديدنهم الكذب والنفاق..الإطار:السوداني سيطرد القوات الأمريكية من العراق!!

ديدنهم الكذب والنفاق..الإطار:السوداني سيطرد القوات الأمريكية من العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية، اليوم ، أن المفاوضات العسكرية العراقية – الامريكية، التي حصلت مؤخراً في واشنطن، بانها تندرج ضمن خطط الإطار بزعامة الإمام خامئني لإنهاء التواجد الأجنبي. وقال كريم عليوي في حديث صحفي ، ان “هناك جدية لدى حكومة الإطار برئاسة السوداني بشأن إنهاء أي التواجد العسكري الأجنبي في العراق ، يذكر أن المباحثات العراقية – الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي في واشنطن تركزت على الإصرار على بقاء القوات الأمريكية وتحالف الناتو وتعزيز التعاون بين أمريكا والعراق في كافة المجالات خاصة الأمنية والعسكرية أي خلاف ما صرح به النائب الإطاري أعلاه. ويوم أمس الأحد أكد السوداني على ضرورة بقاء القوات الأمريكية والأجنبية خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية.

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