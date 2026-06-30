ذهب وملايين الدولارات.. “مغارة علي بابا” في منزل نائبة عاليه نصيف

تتواصل تداعيات الحملة الأمنية والقضائية الواسعة في العراق، مع ورود معلومات عن العثور على مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى كميات من الذهب، داخل منزل إحدى النائبات المشمولات بأوامر قبض ضمن ملفات فساد منظورة أمام القضاء.

وبحسب ما ورد في تصريحات متلفزة، فإن القوات الأمنية وخلال عمليات التفتيش عثرت على مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأميركي، فضلاً عن مصوغات ذهبية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لتتبع مصادر تلك الأموال والجهات المرتبطة بها.

في المقابل، لم تصدر هيئة النزاهة أو الجهات القضائية بياناً رسمياً يؤكد حجم المبالغ أو كمية الذهب المضبوطة، كما أن جميع الاتهامات ما تزال قيد التحقيق ولم تُحسم قضائياً حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق حملة اعتقالات طالت خلال الفترة الأخيرة عدداً من النواب والمسؤولين، استناداً إلى مذكرات قضائية مرتبطة بملفات فساد واستغلال للمال العام، في وقت تشير فيه التحقيقات إلى أن بعض الاعترافات السابقة أسهمت في توسيع نطاق القضايا المطروحة.

وفي سياق متصل، تتصاعد الدعوات لفتح ملفات فساد أوسع نطاقاً، بعد الإشارة إلى أن بعض القضايا الحالية قد تكشف عن شبكات مالية معقدة تتجاوز الأفراد لتشمل حلقات أوسع من الاستفادة من المال العام.

كما تُعاد إلى الواجهة قضية “سرقة القرن”، التي ما تزال تُعد واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي في البلاد، وسط تقديرات متزايدة لحجم الأموال المختلسة وارتباطات محتملة لعدد من الشخصيات السياسية والإدارية بها.

ويرى مراقبون أن استمرار التحقيقات بهذا النسق قد يقود إلى كشف طبقات أعمق من الفساد المالي والإداري، في حال عدم توقفها أو خضوعها لأي اعتبارات سياسية، مع ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في هذا الملف المتشعب. ضخمة وذهب داخل منزل نائبة.. تحقيقات الفساد تتوسع وتفتح ملف “الأموال المخفية”

تتواصل تداعيات الحملة الأمنية والقضائية الواسعة في العراق، مع ورود معلومات عن العثور على مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى كميات من الذهب، داخل منزل إحدى النائبات المشمولات بأوامر قبض ضمن ملفات فساد منظورة أمام القضاء.

وبحسب ما ورد في تصريحات متلفزة، فإن القوات الأمنية وخلال عمليات التفتيش عثرت على مبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأميركي، فضلاً عن مصوغات ذهبية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لتتبع مصادر تلك الأموال والجهات المرتبطة بها.