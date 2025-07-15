رئاسة الإقليم تدين هجمات ميليشيا الحشد بالطائرات المسيرة على مدن الإقليم

رئاسة الإقليم تدين هجمات ميليشيا الحشد بالطائرات المسيرة على مدن الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أدانت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية والمنشآت النفطية ومناطق أخرى في إقليم كردستان، فيما طالبت الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.وذكرت الرئاسة في بيان ، “ندين بشدة هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية ومناطق أخرى في إقليم كردستان، بما في ذلك استهداف حقول النفط في خورمال وسرسنك أمس الاثنين واليوم”.وأضاف البيان أنه، “على الحكومة الاتحادية العراقية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع هذه الهجمات، والعثور على مرتكبيها ومعاقبتهم”.واعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن هذه الهجمات تهدد استقرار البلاد وسيادته، والاستثمارات المحلية والأجنبية.

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