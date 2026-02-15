رئاسة البرلمان: سفارات العراق أضرت بسمعة البلاد وطلبت استضافت صفية سهيل

رئاسة البرلمان: سفارات العراق أضرت بسمعة البلاد وطلبت استضافت صفية سهيل
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، طلباً رسمياً إلى وزارة الخارجية لاستدعاء سفيرة العراق لدى السعودية، صفية السهيل، للتحقيق في ملابسات مقطع فيديو متداول اعتُبر “إساءة بروتوكولية” لوفد رسمي عراقي.ووجه الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت اليوم، الدائرة البرلمانية في المجلس بمخاطبة وزارة الخارجية واستدعاء السفير العراقي لدى السعودية خلال 48 ساعة مع تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإعلام المجلس بنتائجها.يأتي هذا بالتزامن مع إصدار السفارة العراقية في الرياض، في وقت سابق من اليوم، توضيحاً، بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل، وما رافقه من تعليقات زعمت وجود تصرف غير دبلوماسي تجاه وفد رسمي عراقي.وأوضحت السفارة، في بيان ، أن السفيرة والوفد العراقي المشارك في معرض الدفاع السعودي 2026 أقاموا دعوة في مقر الإقامة الرسمي للسفيرة، استضافوا خلالها عدداً من الشخصيات السعودية إلى جانب شخصيات من الجالية العراقية، مبينة أن الجانب العراقي كان الجهة الداعية والمضيفة، فيما حضر الضيوف من الجانب السعودي تلبيةً لدعوة ودية.وأكد البيان أن اللقاء أُقيم في مقر الإقامة الرسمي للسفيرة، وأن تنظيم الحضور وترتيب أماكن الجلوس جرى وفق الأسبقية المعتمدة في الأعراف الدبلوماسية، وبما ينسجم مع طبيعة المناسبة التي اتخذت طابعاً اجتماعياً تعريفياً، وليس مراسم رسمية بروتوكولية كاملة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *