رئاسة الجمهورية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة يعظم خزينة الدولة

رئاسة الجمهورية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة يعظم خزينة الدولة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، الثلاثاء، مصير قانون استرداد عائدات الفساد، مؤكدا انه الطريق لرفد خزينة الدولة بالأموال.وقال الزيدي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون”.وأضاف أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية”، معبراً عن أمله “بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله الى رئاسة الجمهورية مرة أخرى”.وأكد أن “قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليه من قبل مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *