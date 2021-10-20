رئاسة الجمهورية:العفو الخاص لايشمل الإرهاب والفساد المالي والإداري

رئاسة الجمهورية:العفو الخاص لايشمل الإرهاب والفساد المالي والإداري
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدَّدت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، المشمولين بقرار العفو الذي صدر مؤخراً، وفيما أحصت أعدادهم، أشارت إلى أن لجنة باشرت بتدقيق قضاياهم.وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية منيف الشمري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً جمهورياً بعفو خاص عن 571 محكوماً”، مشيراً إلى أن “المشمولين بالعفو ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن الإرهاب و الفساد المالي و الجرائم الإدارية والدولية”.واوضح، أن “أحكام العفو الخاص صدرت بناءً على توصية من مجلس الوزراء، وهناك لجنة في المجلس باشرت بتدقيق قضايا المشمولين بقرار العفو ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، إذ تمَّ رفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار العفو”.وأضاف، أن “المادة 73 من الدستور نصَّت على عدم إصدار عفو خاص بمرتكبي جرائم الإرهاب و الفساد المالي و الإداري بالإضافة الى الجرائم الدولية، وبالتالي قرار العفو صدر لمرتكبي الجرائم الاعتيادية”، مؤكداً “حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بأحكام الدستور واحترامها”.

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