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المياه النيابية:شحة المياه في العراق وصلت الى تهديد أمنه القومي والسوداني”ساكت”
رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
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المياه النيابية:شحة المياه في العراق وصلت الى تهديد أمنه القومي والسوداني”ساكت”
ائتلاف المالكي:لايمكن إرسال الأموال إلى حكومة مسرور دون الحصول على إيرادات الإقليم
المالية النيابية:أزمة رواتب الإقليم سببها حكومة البارزاني
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
النزاهة:فساد بقيمة ملياري دينار في ديوان محافظة ديالى
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رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
مؤشر السلام العالمي: لا سلام ولا أمان في العراق
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
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- اذاعة INN