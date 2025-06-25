رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة

رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء،”نرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي نشيد فيه بهذا القرار ونتطلع إلى تثبيته، ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد؛ إفشالاً للمشروع الصهيوني الساعي إلى جر الجمهورية الإسلامية والمنطقة إلى نزاع مفتوح”.وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، إضافة إلى كل من أسهم في إنهاء الحرب، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار المساعي الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة والتوجه نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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