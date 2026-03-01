رئاسة الجمهورية تدين استهداف مقر الحرس الثوري في جرف الصخر
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، الاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والانتهاكات التي تعد خرقاً للقوانين والأعراف الدولية، فيما أكدت أن الاعتداءات التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدفع المنطقة نحو منزلقات خطيرة ولا تخدم أمن شعوبها. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إنها “تدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت مقر الحرس الثوري في جرف الصخر، والانتهاكات لأجواء العراق والتي تعد خرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ومساساً لأمن وسيادة البلاد”. وأدانت رئاسة الجمهورية “الاعتداءات التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّها عملاً مرفوضاً من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان في المنطقة، ويدفع بها نحو منزلقات خطيرة لا تخدم أمن شعوبها ولا استقرارها”.