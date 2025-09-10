رئاسة الجمهورية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان،مساء أمس الثلاثاء، إن ” العدوان على قطر من قبل إسرائيل هو انتهاك واضح للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وخرق صارخ لسيادة دولة قطر وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة”.وأضافت، أن “العراق يؤكد تضامنه المطلق ودعمه الكامل لدولة قطر، وموقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان المستمر والجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة”، مؤكدة أن “هذا العدوان يأتي في سياق سياسة القتل والترويع التي ينتهجها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني مما يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، والقيام بمسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين”.