رئاسة الجمهورية ترفض مؤتمر التطبيع مع إسرائيل المنعقد في أربيل

رئاسة الجمهورية ترفض مؤتمر التطبيع مع إسرائيل المنعقد في أربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت رئاسة الجمهورية، السبت، عن رفضها محاولات التطبيع مع اسرائيل، فيما عدت مؤتمر التطبيع الذي عقد في اربيل أمس، محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الاهلي.وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيان ، إنه “في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية عن موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية و تحقيق الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فانها تجدد رفض العراق القاطع في مسألة التطبيع مع اسرائيل، وتدعو الى احترام ارادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل”.وأضاف الناطق: “كما ان رئاسة الجمهورية تؤكد ان الاجتماع الاخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم  لايمثل اهالي وسكان المدن العراقية، بل انها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة لتأجيج الوضع العام و استهداف السلم الاهلي”.ودعت رئاسة الجمهورية، بحسب البيان، إلى “الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا و قانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب ان نستعد فيه لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة”.

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