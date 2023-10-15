رئيسي والسوداني يؤكدان على الأكتفاء بإطلاق” أدعية لدعم طوفان الأقصى”

رئيسي والسوداني يؤكدان على الأكتفاء بإطلاق” أدعية لدعم طوفان الأقصى”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما جرى التشديد على 4 أمور “مهمة”.وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير “تلقى مساء أمس ، اتصالاً هاتفياً من رئيس إيران إبراهيم رئيسي؛ لبحث آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك”.وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، على “أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين”.

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