رئيسي ونيجيرفان يؤكدان على أن موطن الكرد الأصلي هي إيران

رئيسي ونيجيرفان يؤكدان على أن موطن الكرد الأصلي هي إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، رئيس إيران إبراهيم رئيسي في طهران، فيما قدم الاخير شكره لحكومة الاقليم على مساعدة زائري العتبات الشيعية خاصة في زيارة الاربعين .وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ، إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التقى صباح اليوم الاثنين، رئيس إيران إبراهيم رئيسي في طهران”، مبيناً أنه “في اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووفد من حكومة إقليم كردستان”.وأوضح ، أن “الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية مع العراق وإقليم كردستان على أساس حسن الجوار، وجددا التأكيد على المصالح المشتركة، وتعزيز مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن الإشادة بالعلاقات الطويلة الأمد وناقشوا التاريخ الذي يعتبر أن الكرد أصلهم إيرانيون ثم توجه قسم منهم إلى جبال العراق ليستقروا فيها “.من جهته، أعرب رئيس إيران عن “امتنان دولته لإقليم كردستان للمساعدة التي تقدمها لزوار العتبات الشيعية في العراق عندما يمرون عبر إقليم كردستان”. فيما قدم رئيس حكومة إقليم كردستان شكره لـ ” إيران على دعمها ومساعدتها للعراق وإقليم كردستان”، مؤكدا على “ضرورة وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين إيران والعراق وإقليم كردستان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

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