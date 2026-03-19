رئيس الأركان الأمريكي: قواتنا تتوغل بعمق أكبر داخل الأراضي الإيرانية يومياً

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، عن تحول نوعي في مسار العمليات العسكرية الجارية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تعمل على توسيع نطاق توغلها الميداني والجوي داخل العمق الإيراني بشكل مستمر.
أبرز التطورات الميدانية (حسب رئاسة الأركان والبنتاغون):
التوغل البري والجوي: أكد الجنرال كاين أن العمليات لم تعد تقتصر على الضربات الجوية البعيدة، بل تشمل توغلاً متزايداً لتدمير البنية التحتية للحرس الثوري وقواعد الصواريخ.
السيطرة الجوية: وصف الأجواء الإيرانية بأنها أصبحت “أجواءً غير متنازع عليها”، مما يسمح للمقاتلات الأمريكية (مثل A-10) بالعمل بحرية في الأجزاء الجنوبية والداخلية.
تدمير الأهداف: أشار إلى استخدام قنابل “خارقة للتحصينات” لضرب مخازن صواريخ كروز ومنصات إطلاق المسيرات التي تهدد الملاحة الدولية.