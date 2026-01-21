رئيس البرلمان وحزب بارزاني يبحثان ” إكمال” الاستحقاقات الدستورية

رئيس البرلمان وحزب بارزاني يبحثان ” إكمال” الاستحقاقات الدستورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، و وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فؤاد حسين، استكمال الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان يوم امس، أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، استقبل بحضور وزير الصناعة والمعادن خالد بتال وعدد من نواب حزب تقدم، وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين”.وأضاف، أن “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية، والتأكيد على استكمال الاستحقاقات ضمن المدد الدستورية المقرّرة”.

