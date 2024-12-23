رئيس البرلمان يدعو إلى إيقاف الحرب على غزة

رئيس البرلمان يدعو إلى إيقاف الحرب على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الاثنين، السفير الفلسطيني في بغداد السيد أحمد عقل.وتناول اللقاء الحرب الظالمة على قطاع غزة وضرورة العمل على ايقافها واعادة الحياة الى طبيعتها وتخفيف آثار العدوان وايصال المساعدات الانسانية.واكد الدكتور محمود المشهداني ان موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية من خلال شعبنا هناك بكل ما يحتاجه حتى تمكينه من ازالة الاحتلال البغيض ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك.من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين عن تقديره لجمهورية العراق والجهود المبذولة لدعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

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