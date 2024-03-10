رئيس الجبهة التركمانية:تدوير المناصب في كركوك ضمان لاستقرارها

رئيس الجبهة التركمانية:تدوير المناصب في كركوك ضمان لاستقرارها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران،الاحد، عن فحوى المبادرة التركمانية التي تتضمن ملفات عديدة حول كيفية إدارة محافظة كركوك في الفترة القادمة، فيما أكد ان المكون التركماني اول طرف سياسي قدم رؤية سياسية شاملة وهي مبادرة لحل مشكلة تشكيل الحكومة المحلية.وقال توران في حديث متلفز ، إن “فكرة تدوير المناصب هي ضمان للاستقرار، بظل استمرار معاناة كركوك للعديد من المشاكل والأزمات”، مشيرا الى ان ” المبادرة تتضمن ملفات عديدة حول كيفية إدارة المحافظة في الفترة القادمة”.وتابع، ان “المبادرة تضمنت آلية الإدارة المشتركة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة في المحافظة”، مضيفا ان “كركوك بحاجة الى تعزيز الثقة بين مكوناتها عبر خطوات فعلية باتجاه الشراكة”.واضاف، ان “احكام المادة ١٣ من قانون الانتخابات اقر بوجود اشكالات في سجل ناخبي كركوك، ونتائج الانتخابات لا تعبر عن الديموغرافيا الحقيقية للمحافظة بسبب عدم تدقيق سجل الناخبين”، مؤكدا انه: “كسبنا دعوى عبر المحكمة الاتحادية بالزام مفوضية الانتخابات بتدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.

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