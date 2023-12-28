رئيس الوزراء الإسباني:بلادي ملتزمة بأحترام سيادة العراق وتحقيق استقراره

رئيس الوزراء الإسباني:بلادي ملتزمة بأحترام سيادة العراق وتحقيق استقراره
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس (28 كانون الأول 2023)، رغبة الشركات الإسبانية بالمساهمة في بناء العراق، فيما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. واعرب الرئيس الإسباني، خلال مؤتمر صحفي عقد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن “امتنانه بحفاوة الاستقبال”، مبينا ان “‏هذه الزيارة جاءت تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الوزراء في ايلول الماضي”.وأضاف، ان “اللقاء مع رئيس الوزراء كان مثمراً”، مؤكداً “عزمه للقاء رئيس الجمهورية والجنود الإسبان سواء تحالف مكافحة داعش او في اطار حلف الناتو”.وأشار، الى “القضايا التي تم التطرق لها مع رئيس الوزراء”، منوها الى “العلاقات الجديدة المشتركة بين اسبانيا والعراق واستمرارها”.واكد، على “الالتزام بأمن واستقرار العراق من خلال وجود الجنود في البلاد”، لافتا الى ان “الجنرال الإسباني ومنذ أيار الماضي يقود بعثة الناتو”.وأضاف، ان “سيادة امن واستقرار العراق إضافة الى العلاقات الثنائية لها إمكانية كبيرة للتطور وسنقوم بإعلان مشترك بين إسبانيا والعراق وسيتم تحديد مجالات العمل كافة وسيمثل خارطة طريق التعاون المستقبلي بين البلدين، وبالتالي تحديد اهداف طموحة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية”.وأردف، انه “تم الاتفاق على اجراء لقاء للجنة المختلطة المشتركة ببغداد في العام المقبل، وسيمثل هذا اللقاء محطة مهمة لدفع العلاقات إلى الأمام”، مبينا ان “الاستعداد كبير من قبل الشركات الاسبانية في اطار المشاركة بتنمية العراق والمزيد من التعاون الامر الذي يعود بالنفع على الجانبين”.واستطرد، “ناقشنا الوضع في الشرق الاوسط ودعم الحكومة لحماية القوات الدولية في العراق، فضلا عن الوضع المأساوي في غزة”، معرباً عن “رفضه قتل المدنيين لاسيما الالاف من الاطفال والنساء وتداعيات الوضع على السكان الفلسطينيين”.وتابع، “نحن ندعوا الى وقف إطلاق النار، ويجب التركيز على إيجاد حل بين الدولتين واعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية  والخطوات التي يجب اتخاذها”.

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