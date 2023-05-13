رئيس حزب كردي يطالب الأكراد بعدم دفع الضرائب والفواتير لحكومة البارزاني الفاسدة

رئيس حزب كردي يطالب الأكراد بعدم دفع الضرائب والفواتير لحكومة البارزاني الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، السبت، مواطني إقليم كردستان بعدم دفع ضرائب الكهرباء والطابو والماء في الإقليم.وظهر عبد الواحد في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “يطالب مواطني الإقليم بعدم الالتزام بدفع فواتير لحكومة الإقليم”.وقال، أن “الوضع في الإقليم وقتي وأن هذه الحكومة إلى (الزوال) حسب وصفه.وأشار عبد الواحد إلى أنه “ينبغي على المواطنين عدم الالتزام بدفع الضرائب لحكومة لا تقدم أي خدمات وغير شرعية”. حسب تعبيره.

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