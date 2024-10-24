رئيس هيئة النزاهة الجديد يباشر بعمله

رئيس هيئة النزاهة الجديد يباشر بعمله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشر محمد علي اللامي، اليوم الخميس، مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية خلفاً لحيدر حنون.وقالت هيئة النزاهة في بيان مقتضب : إن اللامي باشر مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر، أمس الأربعاء، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون الذي صوت مجلس الوزراء على تعيينه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل في جلسته يوم أمس، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص”.وأضاف أن السوداني “ثمن جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة، مؤكداً استمرار الحكومة بمحاربة الفساد، التي تعدّ إحدى أولوياتها، متمنياً النجاح والتوفيق للرئيس الجديد للهيئة”.وتابع أن “محمد علي اللامي يعد أقدم مدير عام في هيئة النزاهة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة”.

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