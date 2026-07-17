رسالة الزيدي إلى KBR: العراق جاهز لاستثمارات طويلة الأمد

في إطار جولته الاقتصادية بالولايات المتحدة، دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي شركة “KBR” الأميركية إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع العراق، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية النفطية والتكنولوجيا، ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير قطاع الطاقة وتحويله إلى ركيزة للنمو الاقتصادي.

وخلال اجتماع عقده في مقر الشركة بمدينة هيوستن، بحضور وزيري النفط والكهرباء وعدد من كبار المسؤولين، استعرض الزيدي رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن العراق يتجه نحو رفع إنتاج النفط، وتوسيع قدرات التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والغاز والمنتجات البتروكيمياوية، إلى جانب تنويع منافذ تصدير الخام.

وأكد رئيس الوزراء أن البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال الشركات العالمية، مع توفير فرص واعدة للشراكات في مجالات الطاقة، والهندسة، والتعدين، والتكنولوجيا، والخدمات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما عرض الزيدي أمام إدارة الشركة مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة واستثمار الثروات الطبيعية، داعياً إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع التعاون في مشاريع البنى التحتية والصناعات الاستراتيجية.

وشدد على أن الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار، وإنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار الدولة بحلول نهاية شهر أيلول المقبل، مؤكداً استعداد بغداد لتخصيص أراضٍ للمشاريع الصناعية والبتروكيمياوية على امتداد مسار الأنابيب الاستراتيجية وطريق التنمية، بما يختصر الوقت، ويخفض الكلف، ويعزز الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية.