رشيد:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق

رشيد:إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية حصول العراق على حصة عادلة من المياه، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، الوفد الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة مدير شعبة الأراضي والمياه ليفينج لي والوفد المرافق له”.وأشار إلى أنه “جرى خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين العراق ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وسبل تعزيزه وبما يصب في دعم قطاعات الزراعة والمياه والأغذية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي”، موضحاً أنه تم بحث مواضيع الجفاف وتخزين المياه والتصحر والعواصف الرملية والترابية، وتطوير أنظمة الري واستصلاح الأراضي، إضافة إلى محطات الأرصاد الجوية، ومشروع (WaPOR) ، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها”.وأوضح أن “التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا للمنطقة، وخصوصا في العراق جراء تراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وتفاقم حالة الجفاف والتصحر وتأثيراتها البالغة على قطاع الزراعة”، لافتا إلى “الجهود الحثيثة لتحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك من أجل المحافظة على الثروة المائية، والعمل على حماية البيئة وإقامة مشاريع التشجير والتوعية المجتمعية حولها”.وأكد على “ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه خصوصا أن منابع المياه تقع خارج العراق، والاستفادة من التشريعات الدولية لتنظيم وتقسيم المياه بين الدول لتجنب حرمان أي بلد من حقه في المياه”.وبين رئيس الجمهورية أن “العراق يركز حاليا للحصول على حصة عادلة من المياه، وضرورة تزويد العراق بالخطط التشغيلية لدول الجوار من المياه، وكميات المياه التي يحتاجونها”.وتطرق الرئيس إلى “حصة العراق في رئاسة المنظمات الدولية”، مهنئاً “المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (شو دونيو) بمناسبة إعادة انتخابه، وتمنى له النجاح في عمله”.

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