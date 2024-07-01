رشيد:القاضي زيدان ليس جندياً إيرانياً بل درع المنظومة السياسية العراقية

رشيد:القاضي زيدان ليس جندياً إيرانياً بل درع المنظومة السياسية العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان.وقال رشيد في بيان ، إن “التصريحات لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة”.وأشار إلى أن “النظام القضائي العراقي، يعد من “أحسن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم”!!!!!!!!!!!، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

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