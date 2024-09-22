آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المالكي والسامرائي يؤكدان على استمرار الحوارات بين الأحزاب الرئيسية
نائب:عقارات الدولة من أخطر ملفات الفساد
مصدر نيابي:أمريكا وإيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية لضعف حكومة السوداني
البنك المركزي:ندرس حذف الأصفار في العملات العراقية
رشيد:النجاح في مواجهة التغيرات المناخية يتطلب جهوداً جماعية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:عقارات الدولة من أخطر ملفات الفساد
البنك المركزي:ندرس حذف الأصفار في العملات العراقية
النفط النيابية:حكومة الإقليم مستمرة في تهريب النفط بمعدل(250) ألف برميل نفط يومياً
اليوم..اسعار صرف الدولار= 150,750 ديناراً
صندوق العراق للتنمية:س”نباشر” ببناء (400) مدرسة جديدة وبناء (400)مدرسة أخرى بطريقة الاستثمار
-
- رياضية
تسمية مدربين أجانب لقيادة المنتخب العراقي لكرة اليد
اليوم..أربع مواجهات في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم ..مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
تعرّف على تفاصيل المنحة الشهرية للفائزين بالبطولات العالمية والاولمبية
مدرب فريق النصر السعودي:أرضية الملعب سبب تعادلنا مع الشرطة
-
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:فساد القضاء والحكومة وراء سرقات المال العام
السوداني يوجه بتدقيق الأجهزة الإلكترونية والإتصالات قبل استيرادها
نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
مصادر أمنية:فضائح وزنا وابتزاز وسرقات من قبل محافظ ذي قار وبعض أعضاء مجلس المحافظة
-
- اذاعة INN