رشيد:انتخابات العراق “نزيهة وشفافة”!!

رشيد:انتخابات العراق “نزيهة وشفافة”!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025 في قصر بغداد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المستقبلية، ودور الأمم المتحدة في ترسيخ الحوار والتنسيق بين دول المنطقة لتخفيف التوترات.كما تم بحث التطورات والأوضاع السياسية في البلد، والاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل، وضرورة إجراء الانتخابات ضمن ضوابط ومعايير تضمن نزاهتها، وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية.وأكد رئيس الجمهورية التزام المؤسسات الدستورية والقانونية على إنجاح الانتخابات المقبلة عبر إتمام الاستعدادات اللازمة لضمان تنظيمها بكفاءة ومصداقية، مشددًا على أهمية دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني والمراقبة لضمان سيرها وفق أسس شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.بدوره، أكد محمد الحسان دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود العراق في إنجاز الاستحقاق الانتخابي ضمن معايير النزاهة والشفافية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *